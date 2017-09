NÚRIA BOSCH DOCTORA I CATEDRÀTICA D’ECONOMIA PÚBLICA PER LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

L’experta en economia pública creu que hi haurà referèndum l’1-O i que la victòria del sí serà esclatant. La doctora assegura que l’Estat no podrà assumir sol el deute signat pel Regne d’Espanya i per això creu que es veurà obligat a negociar amb Catalunya a canvi d’impedir que continuï a la UE.